Acerbi-Lazio: il rinnovo sta diventando un problema

Francesco Acerbi è diventato sempre di più uno dei simboli della Lazio, trasformandosi nel corso degli anni in uno dei centrali difensivi più forti del campionato. Eppure un sodalizio così di successo non si sta accompagnando in queste settimane a un rapporto effettivamente sereno tra le parti. Con il rinnovo contrattuale del giocatore che sempre più si sta tramutando in un problema.

Acerbi ha infatti un accordo con il club fino al 2023 e la sua priorità sarebbe quella di rinnovarlo. Anche la dirigenza è d’accordo, ma le parti risultano lontane sul tema delle cifre dell’accordo. Il difensore al momento percepisce infatti 1,8 milioni di euro e vorrebbe arrivare a quota 3, con il presidente Lotito che ritiene tale cifra troppo alta.

Proprio qui sta il vero nodo, con Acerbi che risulta tutt’altro che contento per come la situazione si è evoluta in queste settimane. Nel frattempo raggiungerà la Nazionale, con la speranza al proprio ritorno di sciogliere un nodo che sta intaccando la sua serenità nell’ambiente biancoceleste.

OMNISPORT | 29-08-2020 08:44