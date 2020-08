La Juventus è concentrata sulla questione post Gonzalo Higuain. E tempo di fare una scelta e toccherà al nuovo allenatore Andrea Pirlo. In particolare, sarebbero quelli di Edin Dzeko, di proprietà della Roma, e Luis Suarez, sotto contratto con il Barça. L'ultima parola toccherà ad Andrea Pirlo. La sensazione è che, la Juventus farà la sua scelta e Andrea Pirlo avrà finalmente a disposizione l'attaccante per completare il proprio pacchetto offensivo. Chi la spunterà tra Edin Dzeko e Luis Suarez ?.

Nella rosa del Real Madrid ci sono due giocatori che Zidane non vorrebbe più avere a disposizione. Stiamo parlando di James Rodriguez e Bale, entrambi considerati dei veri e propri esuberi. Se per James Rodriguez le possibilità di un suo addio sono buone, complicata la situazione del gallese. Bale ha risposto alla chiamata della sua nazionale e ha evitato il confronto con Zidane.

Cosa è successo ieri domenica 30 agosto 2020

Il Betis blinda la porta: è ufficiale l'arrivo di Bravo. Mercato Milan, schiaffo all'Inter: arriva una stella della A. Vidal spiazza Conte ed esprime la propria destinazione preferita. Atalanta, trovato l'accordo per Miranchuk. Mercato Milan, Stefano Pioli ha fretta: "Servono rinforzi". Caso Messi, la Liga: "Vale la clausola rescissoria". Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Borja Valero, il Genoa insidia il Parma. Mercato Juventus, caso Higuain verso la svolta: le novità. Crotone, Marco Festa ha rinnovato. Colpo Tottenham: c'è Doherty per Mourinho. Juventus, McKennie si presenta: le prime parole dell'americano. Schick-Roma, strade sempre più lontane. Mercato Inter: rosa da sfoltire per il doppio colpo a centrocampo. Thiago Alcantara verso Liverpool, le parole di Rummenigge. Fiorentina, la decisione sul futuro di Vlahovic e Cutrone. Parma, dall'Atalanta il primo regalo per Liverani. Atalanta, nuovo nome per la fascia. Milan, Rangnick torna sul mancato arrivo: nuova frecciata a Ibra. Arteta si tiene stretto Aubameyang. E l'Italia si allontana. Milan, Ibrahimovic atto terzo: le prime parole del bomber svedese.

