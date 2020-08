Patrik Schick ancora in Bundesliga

Il futuro di Patrik Schick sarà ancora in Bundesliga. L’attaccante di proprietà della Roma lascia nuovamente i giallorossi per accasarsi, questa volta definitivamente, in Germania: ad assicurarsi il giocatore sarà il Bayer Leverkusen.

Le Aspirine hanno raggiunto un accordo sulla base di 27 milioni di euro più bonus: la Roma manterrà anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Schick nella scorsa stagione ha giocato nel Lipsia, che ha deciso di non riscattarlo al termine dell’anno.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 31-08-2020 16:52