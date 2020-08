David Silva è positivo al Coronavirus e torna a parlare della Lazio

Per settimane è stato in cima alla lista degli acquisti della Lazio, che all’improvviso ha dovuto incassare la beffa sul mercato: David Silva ha scelto la Real Sociedad, ma proprio nel giorno della presentazione ufficiale, ecco la brutta notizia della positività al Coronavirus.

Questo l’annuncio del club spagnolo, che aveva presentato alla stampa il grande colpo di mercato: “La Real Sociedad informa che David Silva è risultato positivo al coronavirus dopo i testi di questa mattina alla clinica Gipuzkoa. Si tratta del secondo test effettuato dal giocatore spagnolo dopo che il primo test aveva dato esito negativo. Il giocatore è già stato isolato dal resto del gruppo ed è risultato sempre asintomatico. Il caso è stato successivamente comunicato alle autorità sanitarie competenti”.

Durante la presentazione, l’ex Manchester City aveva glissato sulle domande relative al no alla Lazio: “Ho ricevuto tante offerte, ma ho scelto comunque la Real Sociedad. È stato tutto molto rapido, come è andata l’operazione è una cosa molto personale, di cui non voglio parlare. Quando ho ricevuto la notizia, ero molto contento. È stata un’operazione rapida. Ho visto la squadra giocare un buon calcio l’anno passato. Ho grande aspettative per questa stagione”.

Dopo i numerosi contatti che hanno fatto infuriare il ds Tare, è risultata decisiva la voglia di tornare in patria: “Sia io che la mia famiglia avevamo voglia di tornare in Spagna, nella Liga, e la Real Sociedad era la scelta giusta – ha concluso David Silva – In passato ho vissuto nei Paesi Baschi e mi sono trovato bene, anche con la gente. Insieme alla mia famiglia ho deciso di tornare”.



OMNISPORT | 31-08-2020 21:00