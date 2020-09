L'Inter ha fretta di mettere a disposizione di Antonio Conte la rosa completa per affrontare, la nuova stagione. Dopo aver ormai chiuso con Arturo Vidal, il club nerazzurro starebbe forzando i tempi per trovare l'intesa con il Chelsea per N'Golo Kanté, centrocampista che tanto piacerebbe ad Antonio Conte. Il Chelsea chiederebbe, non meno di 60 milioni di euro e li vorrebbe tutti cash. Il Chelsea attende l'offerta giusta. Nel frattempo, Antonio Conte attende notizie.

Dopo le durissime dichiarazionii durante il ritiro con la Nazionale, Acerbi è tornato a Formello e si è messo a disposizione di Inzaghi. Sarebbe stato fissato un incontro tra Tare e Acerbi per trovare un accordo e riportare serenità nell'ambiente. Da ricordare che Acerbi ha un contratto con la Lazio sino al giugno del 2023.

Il Benevento è scatenato sul mercato. La squadra allenata da Filippo Inzaghi è attivissima e sta mettendo a segno una serie di colpi importanti. Dopo Glik, Ionita e Caprari, potrebbero arrivare altri due rinforzi.

La pista che porta a Luis Suarez, obiettivo numero uno della Juventus, è calda ma piena di ostacoli. Secondo diversi media spagnoli, l'Atletico Madrid si sarebbe deciso a fare sul serio per il Pistolero. La Juventus è pronta ad un sacrificio importante per arrivare alla classica fumata bianca con Luis Suarez ma la trattativa appare tutt'altro che in discesa. Oltre a trovare il modo di prendere Luis Suarez, a partire da Gonzalo Higuain.

Le principali trattative aperte, chiuse e in via di definizione che scaldano le grandi della Serie A.

Il futuro di Paquetà potrebbe essere in Ligue 1. Dopo una stagione e mezza al Milan in cui non ha mai convinto pienamente, il brasiliano classe 1997 potrebbe rimettersi in gioco con la casacca del Lione. In maglia rossonera, Paquetà ha disputato 44 partite con un solo gol all'attivo.

Il futuro di Koulibaly è sempre avvolto nel mistero. Nelle ultime ore, il PSG si sarebbe fatto avanti in maniera importante. Il club francese avrebbe scelto il 29enne nazionale senegalese come sostituto di Thiago Silva. Il Napoli attende una proposta importante.

Cosa è successo ieri martedì 8 settembre 2020

Mercato Inter, la quarta punta può arrivare dalla Serie A. Arriva Zoet, lo Spezia ha un nuovo portiere. Crotone, preso Rispoli. Mercato Juventus, per l'attacco prende quota un inatteso ritorno. Mercato Milan, dilemma in difesa: cinque soluzioni per Maldini. Biennale a Firenze per Bonaventura. L'Inter ufficializza Kolarov. Al Basilea arriva Lindner. Schick lascia la Roma a titolo definitivo: è del Bayer. Colpo a centrocampo per il Crotone: ufficiale l'arrivo di Cigarini. Denayer fa l'occhiolino al Napoli. Maurizio Sarri può tornare subito: voci su una panchina di Serie A. Borja Valero, possibile ritorno a Firenze. Mercato Inter, svolta per Lautaro Martinez: gli aggiornamenti. Inter: Kanté, il calciatore imprescindibile nell'undici di Conte. Il Valencia ci riprova per Pezzella. Zanetti: "Messi? Impossibile fare offerte". Quaresma riparte dal Vitoria Guimaraes. Mercato Juventus: novità importanti per Gonzalo Higuain.

Virgilio Sport - 9-09-2020 | 09:55