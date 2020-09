L'asse di mercato tra Juventus e Roma è più caldo che mai. Mentre i due club sono al lavoro da tempo per trovare una soluzione per l'affare Dzeko, i giallorossi hanno intavolato una trattativa con i bianconeri per il possibile arrivo di Mattia De Sciglio nella Capitale. L'accordo è ancora da definire, che i capitolini intendono spalmare su più anni, ma l'affare potrebbe concludersi presto, e, come detto, indipendentemente dall'arrivo di Dzeko a Torino.

La società degli Aquilotti ha chiuso una doppia operazione con l ’ Atalanta che prevede gli arrivi in prestito di Federico Mattiello e Roberto Piccoli. La carriera di Mattiello è poi proseguita tra Chievo, SPAL, Bologna e Cagliari ed ora Federico è pronto a mettere la propria grinta al servizio delle Aquile. Mattiello e Piccoli si vanno ad aggiungere Sala, Zoet, Dell ’ Orco ed Ismajli, ovvero i nuovi arrivati alla corte di Italiano nel corso dell ’ estate.

La Roma accelera per Marash Kumbulla. I giallorossi, dopo aver ricevuto l'ennesimo no da parte del Manchester United per Chris Smalling, hanno deciso di virare sul difensore del Verona. Le due parti lavorano per trovare un accordo.

Per i crismi dell ’ ufficialità ci sarà probabilmente da attendere ancora qualche ora, ma ormai non ci sono più dubbi : l ’ Inter piazza un colpo in prospettiva assicurandosi Darian Males. L ’ operazione potrebbe essere stata condotta in sinergia con il Genoa, club che potrebbe presto accogliere il talento elvetico in prestito.

Jeison Murillo potrebbe tornare al Valencia. Dopo i 6 mesi in prestito al Celta Vigo, il difensore colombiano non tornerà a vestire la maglia della Sampdoria nella prossima stagione ma tornerà in Spagna. A riprenderlo lo stesso Valencia che lo cedette la scorsa estate ai liguri in prestito con obbligo di riscatto.

E notizia di domenica il riscatto ufficiale da parte del Milan di Ante Rebic, Rafael Leao e Brahim Diaz formerà il reparto offensivo della formazione rossonera. Nella lista composta da Paolo Maldini e Frederic Massara c'è anche il nome di Keita Baldé. Il Milan non ha comunque abbandonato la strada che porta a Federico Chiesa : nonostante le smentite di Maldini i rossoneri continuano a seguire da vicino la situazione del giocatore.

Da giorni hanno preso vigore le voci che vogliono il Leeds pronto a compiere uno sforzo importante pur di riuscire a sbaragliare la concorrenza e accogliere un giocatore che cambierebbe in maniera decisa il volto del suo centrocampo. ha risposto su Twitter ad una domanda postagli da un profilo social dei tifosi del Leeds Ci vediamo presto ? con un eloquente Sì accompagnato dall ’ emoji delle dita incrociate. Il Leeds sogna il grande colpo e la Serie A rischia realmente di perdere De Paul.

A pochi giorni dal via della nuova stagione, secondo le ultime notizie, è pronto a blindare, in maniera definitiva, Lautaro Martinez. Il Barcellona avrebbe ormai mollato la presa. Il possibile arrivo di Memphis Depay alla corte di Ronald Koeman avrebbe, segnato la fine della trattativa con l ’ entourage di Lautaro Martinez. L'Inter non vorrebbe andare oltre i cinque. Accordo a metà strada ? L'eventuale rinnovo di Lautaro Martinez renderebbe il lavoro del duo Marotta-Ausilio più semplice.

Il Manchester United, dopo aver mollato la presa su Sancho. Secondo il Telegraaf, i Red Devils sarebbero interessati a due giocatori di proprietà di club italiani, ovvero Perisic e Douglas Costa. Il Manchester United starebbe chiedendo informazioni.

Fanno discutere le anticipiazioni di mercato di Fabio Santini

La Juventus ha fretta di regalare all'Andrea Pirlo il nuovo attaccante. Dopo tante riflessioni, ovvero Luis Suarez e Edin Dzeko. Sul fronte Pistolero ci sarebbero delle novità. Il Barcellona, secondo il Telegraaf, avrebbe chiuso con il Lione per Memphis Depay. Attenzione anche alla pista Edin Dzeko.

Il Barcellona avrebbe mollato la presa nei confronti di Lautaro Martinez. Secondo il Telegraaf, in accordo con il nuovo allenatore Koeman, su Depay come nuovo numero 9. Il Barcellona avrebbe convinto il Lione a lasciar andare il 26enne attaccante investendo 25 milioni di euro.

Nuova pretendente per il difensore Kumbulla. La Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe fatta avanti in maniera importante per il giovane albanese di proprietà dell'Hellas Verona. La Roma punterebbe ad un prestito con obbligo di riscatto. L'Hellas Verona preferirebbe solo cash.

Cosa è successo ieri lunedì 14 settembre 2020

Virgilio Sport - 15-09-2020 | 12:19