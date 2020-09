La sconfitta contro la Fiorentina nella prima di campionato ha messo in luce i difetti della difesa del Torino, ed è per questo che la dirigenza è pronta ad accelerare per regalare un rinforzo nel reparto arretrato a Marco Giampaolo : il nuovo nome è in realtà un ritorno di fiamma, Joachim Andersen del Lione. L'obiettivo è quello di portare Andersen a Torino in prestito con diritto di riscatto : una soluzione il Lione sta valutando attentamente.

Gianluca Frabotta, esterno sinistro della Juventus, sembra aver già convinto delle sue qualità i dirigenti bianconeri, intenzionati a blindarlo con un prolungamento di contratto per toglierlo dal mercato. Un premio per un calciatore che si è fatto strada nella squadra Under 23 in Serie C e che ha brillato nelle sue due apparizioni in Serie A, lo scorso 1° agosto contro la Roma e domenica contro la Sampdoria.

Rinforzo olandese per il reparto offensivo dell'Atalanta : la notizia era nell'aria da diversi giorni, ma da oggi ha tutti i crismi dell'ufficialità : Sam Lammers è un nuovo calciatore della Dea. A confermare la chiusura della trattativa è lo stesso club, sul proprio sito : Atalanta B.C comunica l ’ acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sam Lammers dal PSV Eindhoven, si legge nella nota. Lammers, sarà la riserva di Duvan Zapata nel ruolo di prima punta.

Il Milan sta girando a mille. Paolo Maldini, in casa Milan, per le questioni di mercato, è stato chiaro : Ajer e Milenkovic ? Direi che non sono questi i nomi. Secondo Sky Sport, in pole position ci sarebbe Matija Nastasi ?, ex difensore della Fiorentina ora di proprietà dello Schalke 04. La sensazione è che, il Milan farà la sua scelta, così da consegnare a Stefano Pioli il difensore che va cercando da tempo. L'ultimo colpo di un mercato decisamente importante e che ha rilanciato il Milan.

Il futuro di Esposito è ormai stato definito. Come riportato da Sky Sport, il giovane attaccante classe 2002 ha deciso di lasciare l'Inter e andare a giocare a Ferrara, alla Spal, nel campionato cadetto. L'attaccante di proprietà dell'Inter era seguito da tanti club ma ha scelto la Spal.

Andrea Pirlo ha, l'attaccante che stava aspettando per completare il proprio pacchetto offensivo. La scelta è ricaduta su Alvaro Morata, vecchia conoscenza dell'ambiente bianconero. Niente obbligo ma diritto di riscatto fissato a 45 milioni con la possibilità di poter allungare il prestito per una seconda stagione, se il rendimento di Alvaro Morata dovesse essere positivo. Si tratta di Sami Khedira, centrocampista con ancora un anno di contratto con i bianconeri.

