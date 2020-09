Il ritorno di Balotelli: un club di Serie A sulle sue tracce

Il Genoa è stata una delle squadre protagoniste della prima giornata di campionato. Il sonante 4-1 al Crotone ha permesso a Rolando Maran di debuttare nel migliore dei modi sulla panchina del Grifone, dimenticando il lungo periodo buio vissuto a Cagliari, dove il tecnico di Rovereto era stato esonerato a inizio marzo dopo una serie di dodici partite senza vittorie.

Dall’altra parte il Genoa e i suoi tifosi vogliono dimenticare nel corso dell’attuale stagione le sofferenze degli ultimi due campionati, durante i quali la salvezza è arrivata solo all’ultima giornata e chissà che per farlo la coda del mercato non porti un colpo a sorpresa che risponda al nome di Mario Balotelli.

Tra le novità dell’anno in casa rossoblù c’è anche Daniele Faggiano, direttore sportivo cui il presidente Enrico Preziosi ha affidato il compito di creare una rosa ambiziosa, ma senza compiere spese folli. Obiettivo per il momento raggiunto, per questo le ultime settimane di mercato potrebbero convincere il presidente del Genoa a compiere una “follia”, come quella di mettere sotto contratto l’attaccante bresciano, attualmente svincolato dopo la rescissione dal Brescia.

L’ipotesi non è stata confermata, ma neppure smentita, dallo stesso Faggiano: “Mario è un grande giocatore, penso possa ancora fare bene, vedremo, stiamo lavorando”. Poche parole, ma che non chiudono a quello che sarebbe un affare di mercato suggestivo. Faggiano è peraltro un vecchio estimatore di Balotelli, se è vero che il dirigente salentino aveva pensato a questa opzione anche a Parma, dove Faggiano ha lavorato nelle ultime quattro stagioni.

Faggiano ha poi anticipato l’arrivo di Luca Pellegrini dalla Juventus: “Aspettiamo le firme di Pellegrini. Quello che posso dire per smentire alcune voci è che Criscito è un giocatore del Genoa e resta un giocatore del Genoa, perché è importante per noi”.

Balotelli viene da un’annata molto negativa, con appena cinque reti in 19 presenze, nella quale il pessimo rendimento del Brescia si è intrecciato con qualche bizza comportamentale del giocatore, che non ha sfruttato la possibilità di giocare per la squadra della propria città. Il Genoa cerca sul mercato proprio un centravanti. Il matrimonio sarebbe perfetto e avrebbe il sapore dell’ultima spiaggia per Super Mario, giunto alle soglie dei 30 anni.



OMNISPORT | 22-09-2020 23:59