Juventus mai così vicina a Federico Chiesa : l'attaccante della Fiorentina è l'ultimo colpo di mercato deciso dalla dirigenza bianconera, che si è finalmente mossa per portare il gioiello viola a Torino. Prima dell'affondo, la Juventus deve però cedere almeno tre giocatori : Daniele Rugani, cercato in Premier e da alcuni club della Liga, Sami Khedira, che dovrebbe risolvere a breve il contratto, e Douglas Costa, destinato a partire proprio per lasciare posto a Chiesa.

Nikola Milenkovic potrebbe trasferirsi in Premier League. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina sta riflettendo sull'offerta ufficiale avanzata dal West Ham, pari a poco più di 25 milioni di euro, per il difensore serbo.

Il Parma sta provando a chiudere due colpi nel reparto offensivo : secondo quanto riporta Sportitalia, trequartista argentino del Godoy Cruz. Il classe 1997 potrebbe partire per l'Italia già nella giornata di giovedì, quando verranno definiti gli ultimi dettagli.

Radja Nainggolan probabilmente non vestirà più la maglia nerazzurra dell'Inter. Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Sardegna, infatti, l'Inter e il club rossoblu hanno trovato l'intesa per chiudere la trattativa per il ritorno del Ninja sull'isola, dopo un tira e molla durato mesi. Nainggolan tornerà a Cagliari a titolo definitivo per 12 milioni di euro circa, più un'opzione su due giovani cagliaritani : si fanno i nomi di Landinetti, Biancu, Marigosu e Gagliano.

Cosa è successo ieri martedì 29 settembre 2020

Virgilio Sport - 30-09-2020 | 08:56