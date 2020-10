Ne sa qualcosa il Tottenham, che per assicurarsi Vinicius ha detto sì a un affare da 45 milioni. Sport Lisboa e Benfica informa di aver raggiunto un accordo con il Tottenham per prestito del giocatore Carlos Vinícius fino alla fine della stagione sportiva 2020/21 per un importo di 3 milioni di euro. Vinicius, fu acquistato dal Napoli a gennaio 2018 senza mai imporsi : due prestiti a Rio Ave e Monaco, poi la cessione al Benfica per 17 milioni.

Il Parma accelera i tempi per Stefano Sabelli. Il classe 1992 è stato individuato dai gialloblu come sostituto di Matteo Darmian, che passerà a breve all'Inter, sulla fascia destra. L'intesa è vicina e potrebbe arrivare nelle prossime ore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il Napoli sorpassa il Milan per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, ha aperto al ritorno in Italia, ma al Napoli del suo ex mentore Gennaro Gattuso, con cui vuole tornare a lavorare. Secondo Tuttosport i Blues hanno aperto a un confronto : i campani spingono per un prestito oneroso a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto, lo stesso che ha frenato il Milan nelle scorse settimane.

L'Inter non è ancora pienamente soddisfatta dei colpi di mercato messi a segno fino ad oggi. N'Golo Kanté e Marcos Alonso sono i due profili che l'Inter starebbe seguendo. Arrivare ad un uno dei due renderebbe Antonio Conte ancor più felice. Complicata anche la pista che porta a Marcos Alonso. L'Inter starebbe pensando ad una nuova proposta. Salutato il brasiliano, l'Inter proverà a chiamare, nuovamente, il Chelsea. Tanta la voglia di regalare a Conte un acquisto last minute di spessore.

Il Milan continua a cercare un difensore centrale. La trattativa per Tomiyasu del Bologna pare in salita e, il Diavolo starebbe valutando altre opzioni. Una riguarderebbe un giocatore che Pioli conosce bene. Si tratterebbe, secondo il Tuttosport, di Pezzella della Fiorentina.

La Juventus è decisamente attiva sul mercato. Il nome caldo sarebbe quello di Federico Chiesa, da tanto tempo accostato ai bianconeri. I due bianconeri in uscita sarebbero Daniele Rugani e Douglas Costa. Il sogno sarebbe avere Federico Chiesa in prestito oneroso con opzione di riscatto. Federico Chiesa sembra ormai convinto a mettersi in gioco con la casacca della Juventus. Tutto dipenderà, dalla capacità di Fabio Paratici di liberarsi di Daniele Rugani e Douglas Costa.

La Juventus potrebbe, a stretto giro. Il 26enne centrale difensivo sarebbe cercato, da Valencia e Rennes. Come riportato da Marca, il Valencia, alla disperata ricerca di un centrale difensivo, sarebbe frenato dall'ingaggio annuale che percepisce lo stesso Rugani, pari a 3.5 milioni di euro.

