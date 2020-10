Juventus, Rugani ha scelto la sua destinazione

Daniele Rugani è a un passo dal trasferimento in Ligue 1, al Rennes. Secondo le indiscrezioni in arrivo da Torino, il club transalpino sta per chiudere per il difensore della Juventus, mancano solo i dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

I bianconeri si sono accordati per un prestito secco a 1,5 milioni di euro, i francesi pagheranno l’intero ammontare dell’ingaggio del giocatore, che a meno di colpi di scena dell’ultim’ora nel prossimo weekend sarà già in Francia per la firma.

OMNISPORT | 02-10-2020 12:50