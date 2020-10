Ultimo giorno di mercato frenetico per il Parma che si appresta ad ufficializzare una serie di acquisti nelle ultime ore prima della chiusura della sessione. Busi è atteso a Parma per le visite mediche, e sarà in buona compagnia. Nel weekend il Parma aveva ufficializzato Simon Sohm dallo Zurigo.

Federico Chiesa è un giocatore della Juventus. La Juventus aveva raggiunto l'intesa con la Fiorentina già da alcuni giorni, ma stava aspettando di mettere a segno una cessione eccellente prima di procedere ad affondare il colpo. Chiesa arriverà con la formula di un prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto per una cifra vicino ai 60 milioni di euro, di squadra e individuali. La Juve dopo Chiesa potrebbe ufficializzare un altro acquisto, quello dell'esterno Emerson Palmieri dal Chelsea.

Cosa è successo ieri domenica 4 ottobre 2020

