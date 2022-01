Ultimo aggiornamento 17-01-2022 10:41

Continuano i ragionamenti di mercato in casa Lazio, soprattutto per quanto riguarda i delicati equilibri del reparto offensivo che potrebbe perdere Vedat Muriqi. In caso di fumata bianca, Sarri avrebbe immediatamente bisogno di un altro vice- Immobile individuato, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport ', in Gianluca Lapadula.

Il nome in pole position sarebbe quello di Tagliafico, in scadenza di contratto con l'Ajax. Il problema è che il Napoli lo vorrebbe in prestito ma l'Ajax non sembra intenzionato ad aprire a questa formula. Si parla di una valutazione alta, pari a ben 10 milioni di euro per il cartellino di Tagliafico.

Walter Sabatini vuole un campione del mondo del 2006 sulla panchina della Salernitana. Il giornale, nell'edizione di Salerno, titola :, E il Sabatini - day : per la panchina il nuovo diesse punta su De Rossi. La Salernitana vorrebbe ripartire dall'ex centrocampista, un nome di prestigio che potrebbe risollevare la piazza dopo la pesante sconfitta in casa con la Lazio e, soprattutto, a causa della pessima classifica.

Nel Real Madrid guidato da Ancelotti c'è un giocatore che sta faticando. Si tratta di Hazard. Il fuoriclasse belga non è al centro del progetto dei blancos e potrebbe presto fare le valigie. Secondo VoetbalNieuws, Hazard vorrebbe lasciare Madrid e mettersi in gioco altrove. Attenzione all'Arsenal.

Cosa è successo ieri domenica 16 gennaio 2022

