Satriano al Brest: è ufficiale

17-01-2022 16:36

L’Inter ha comunicato la cessione dell’attaccante Martin Satriano, al Brest, squadra della Ligue 1 francese. La punta classe 2001, di nazionalità uruguayana, quest’anno ha collezionato quattro presenze in serie A. Va in Francia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Satriano, che aveva da poco rinnovato il contratto con la squadra nerazzurra, spera di avere più spazio nel Brest visto che, dopo l’inizio promettente, era stato aggregato all‘Inter Primavera per non perdere il ritmo partita.

