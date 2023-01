Ultimo aggiornamento 29-01-2023 11:14

Serie C, colpo Pro Vercelli: arriva Karim Laribi Colpo della Pro Vercelli : arriva infatti il tunisino Karim Laribi, con le maglie di Bologna e di Sassuolo. Laribi giocò contro la Pro mentre era al Bologna in piena corsa per la promozione nella massima serie. L'anno dopo era al Sassuolo, applaudito dai suoi tifosi al Dall'Ara nell'incontro tra il Bologna e i neroverdi. Classe 1991, se escludiamo le esperienze proprio con Bologna ed Empoi, ma è l'uomo dell'ultimo passaggio e dal dribbling facile. Vai all'articolo 11:14

Mercato, parte il countdown: martedì si chiude, ecco gli ultimi colpi Il futuro di Zaniolo è tutto da scrivere. Skriniar è un grande dubbio : pronta l' alternativa. il futuro di Zaniolo è tutto da scrivere. Uno dei casi più scottanti di queste ultime ore di calciomercato riguarda Nicolò Zaniolo. Per non rischiare di restare a Roma da separato in casa, Nicolò Zaniolo dovrà provare a trovare una soluzione prima di martedì sera. Skriniar è un grande dubbio : pronta l'alternativa. L'altro nome caldo è quello di Milan Skriniar. Vai all'articolo 09:42

Cosa è successo ieri sabato 28 gennaio 2023

