Zaniolo e Skriniar i nomi più chiacchieratio di questi ultimi giorni di mercato. Udinese e Salernitana cercano un attaccante. Colpo Monza nel finale?

29-01-2023 09:42

La finestra invernale di mercato sta per concludersi. Martedì 31 gennaio, alle ore 20:00, non si potranno fare ulteriori operazioni di mercato. Sono tanti i nomi ancora in gioco.

Roma, il futuro di Zaniolo è tutto da scrivere

Uno dei “casi” più scottanti di queste ultime ore di calciomercato riguarda Nicolò Zaniolo. Il fantasista è stato scaricato dalla Roma e, di fatto, è ai margini del progetto giallorosso.

La trattativa con il Bournemouth pare essersi bloccata definitivamente e, come noto, il Milan si è defilato per questioni economiche. Per non rischiare di restare a Roma da “separato in casa”, Nicolò Zaniolo dovrà provare a trovare una soluzione prima di martedì sera. Difficile ma non impossibile.

Inter, Skriniar è un grande dubbio: pronta l’alternativa

L’altro nome caldo è quello di Milan Skriniar. Come dichiarato da Sky Sport, lo slovacco avrebbe già firmato con il PSG. Niente rinnovo con l’Inter ma addio certo. Da capire se il difensore centrale andrà via prima della chiusura del mercato invernale o a giugno. Il PSG avrebbe già fatto un’offerta, da 10 milioni di euro, per averlo subito ma l’Inter non sarebbe convinta e avrebbe rifiutato.

L’Inter sarebbe già al lavoro per non rischiare di restare con un pugno di mosche tra le mani. Nelle ultime ore, pare essere cresciuto l’interesse per Victor Lindelof, 28enne difensore in forza al Manchester United. Poco utilizzato dai Red Devils, potrebbe essere una buona soluzione per l’Inter che, tuttavia, lo vorrebbe solo in prestito (soluzione che non piacerebbe al club inglese).

Serie A, gli altri possibili colpi di mercato

Attenzione all’Udinese. Complice l’infortunio a Gerard Deulofeu (intervento al ginocchio), i friulani starebbe cercando un sostituto. Si è fatto il nome di Florian Thauvin, attualmente svincolato.

Attiva anche la Salernitana che avrebbe messo gli occhi sull’attaccante Jovane Cabral, di proprietà dello Sporting Lisbona e lo scorso anno alla Lazio. L’alternativa sarebbe Serdar Dursun, in forza al Fenerbahce. Da capire anche se il Monza, magari in volata, riuscirà a regalarsi Rick Karsdorp, altro esubero giallorosso. La Lazio, invece, non avrebbe ancora rinunciato al colpo last minute Gianluca Scamacca (molto complicato). Salutato Weston McKennie, la Juventus non pare intenzionata a fare nessuna operazione in queste ultime ore di calciomercato.

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE