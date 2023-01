Zaniolo, affisso striscione al Colosseo: “Traditore”

Il tifo più caldo della Roma è ormai in rottura con il giocatore, ieri scaricato anche da Mourinho in conferenza stampa

29-01-2023 09:14

Nella notte, al Colosseo è apparso uno striscione indirizzato a Nicolò Zaniolo. C’era scritto “Traditore m*** senza onore”. Reazione rabbiosa dunque da parte dei tifosi della Roma dopo che il giocatore ha rifiutato la convocazione contro lo Spezia, rifiutando però successivamente l’offerta presentata dal Bournemouth. L’eroe di Tirana è ora nella polvere. Ieri, in conferenza stampa, è stato scaricato anche dall’allenatore José Mourinho, che finora era rimasto l’unico sostenitore del giocatore. Se Zaniolo dovesse rimanere alla Roma fino a giugno, non saranno mesi facili per lui nella capitale. Fuori dal progetto e odiato dai suoi tifosi.