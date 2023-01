Inter, Skriniar non parte subito: rifiutata l'offerta del Psg

Il club francese ha proposto una cifra attorno ai 10 milioni per prendere subito il difensore. No dei nerazzurri.

28-01-2023 21:56

Il matrimonio fra Milan Skriniar e l’Inter è destinato a chiudersi presto, ma non subito. I nerazzurri preferiscono infatti a questo punto tenerlo a fine stagione e perderlo a zero piuttosto che lasciarlo partire subito. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha infatti rifiutato una proposta di circa 10 milioni di euro da parte del Paris Saint-Germain, che vorrebbe da subito il difensore slovacco.

Di fatto, Skriniar ha già firmato con il Psg per la prossima stagione. Ma il club allenato da Christophe Galtier avrebbe preferito anticipare il suo arrivo. Per l’Inter l’offerta è troppo bassa, vorrebbe almeno 20 per lasciarlo andare in questi giorni. Intanto, i nerazzurri stanno sondando le alternative. Si parla di Tiago Djalò, portoghese classe 2000 del Lille, e Victor Lindelof, svedese del Manchester United.

