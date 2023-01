Il Monza ci prova per Karsdorp, ma c'è il nodo ingaggio

11-01-2023 11:43

Il Monza vorrebbe Karsdorp e anche se la strada non è facile il club brianzolo ha fatto la sua mossa: Galliani infatti chiesto alla Roma il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, il nodo è l’ingaggio fuori portata per il club bianzolo. Sullo sfondo resta la possibilità del trasferimento in Inghilterra per l’olandese: ci sono stati sondaggi dalla Premier da parte di Southampton e Bournemout

Rick Karsdorp si avvia a dire addio alla Roma dopo sei anni tormentati, tra infortuni, rendimento sotto le aspettative e, da ultimo, il clamoroso scontro con José Mourinho scoppiato dopo la partita dell’ottobre contro il Sassuolo.

Il club giallorosso ha più volte espresso la ferma volontà di non cedere l’esterno olandese in prestito e al momento le offerte scarseggiano. Dopo i rumors relativi alla Juventus è però spuntato l’interessamento di un altro club italiano.

Il Monza sembra infatti fare sul serio dal momento che l’ad Adriano Galliani ha avanzato alla Roma, come riportato da Sky Sport, una proposta di prestito con obbligo di riscatto. Il dg dei capitolini Thiago Pinto è pronto a trattare, ma c’è il nodo dell’ingaggio di Karsdorp (2,2 milioni netti), fuori portata per i brianzoli, che hanno individuato l’olandese come l’alternativa al croato Josip Juranovic del Celtic per rinforzare la fascia destra.

Su Karsdorp si registrano anche movimenti di club di Premier League come Southampton e Bournemouth, ma al momento alla Roma non sono arrivate proposte ufficiali.

