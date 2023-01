Inter, Skriniar vuole andare via subito: ora tocca al Psg

Il difensore slovacco sta spingendo per partire già in questo mercato. Atteso un ulteriore rilancio dei parigini.

29-01-2023 21:31

Milan Skriniar ha deciso. Il difensore slovacco vuole lasciare l’Inter da subito. Il difensore slovacco, già d’accordo per la prossima stagione con il Paris Saint-Germain, preferisce infatti affrettare i tempi e iniziare il suo ambientamento in Francia subito nei prossimi giorni. Secondo L’Equipe, il giocatore avrebbe già fatto sapere la sua volontà al club nerazzurro.

Per lasciarlo andare in queste ultime ore del mercato invernale, l’Inter vorrebbe però un ulteriore rilancio da parte del Psg. La prima offerta da 10 milioni è stata rifiutata. Con la richiesta iniziale a 20, il club nerazzurro potrebbe accontentarsi di 15 qualora i francesi dovessero rilanciare. Se vorranno, dovranno per forza farlo entro martedì.

