Skriniar annuncia: "Ho firmato con il Psg"

Il difensore dell'Inter esce allo scoperto confermando le voci degli ultimi giorni

29-01-2023 16:23

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha confermato ai microfoni di futbolsfz.sk di aver firmato con il Paris Saint Germain.

“Se ho firmato con il Paris Saint-Germain? Sì, è vero. Ora, però, non posso aggiungere ulteriori dettagli: sono in attesa che i due club trovino un accordo”. Il centrale spera di trasferirsi immediatamente a gennaio sotto la Torre Eiffel, altrimenti resterà a Milano fino alla naturale scadenza del contratto, prevista per il prossimo giugno.

