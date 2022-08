Calciomercato Ascoli: anche la Samp su Saric, offerta per Di Mariano

14-08-2022 13:00

Tutti pazzi per Dario Saric. Il centrocampista classe 1996 dell’Ascoli sta destando le attenzioni non solo della Cremonese ma anche di un altro club di Serie A: si tratta della Sampdoria, che in queste ore pare abbia compiuto dei passi avanti importanti per arrivare in tempi brevi alla firma del bosniaco ex Siena e Carpi.

In entrata invece l’Ascoli pare aver mosso un passo importante per Francesco Di Mariano, numero 10 tra i grandi protagonisti della promozione in Serie A del Lecce (29 presenze e cinque reti) e richiesto in questi giorni da mezza Serie B: su di lui ci sono anche Palermo, Venezia, Ternana e Frosinone. Resta da capire se la volontà del giocatore non si quella di provare ad avere spazio anche in Serie A.

