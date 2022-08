Calciomercato Atalanta: Malinovskyi può seguire Freuler in Premier

12-08-2022 20:21

Aria pesante in quel di Bergamo, dove i tifosi sono sempre più preoccupati: dopo l’addio di Remo Freuler, volato al Nottingham Forest, circolano insistenti voci di addio anche per quanto riguarda un pezzo da novanta dei nerazzurri come Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino sembra infatti essere oggetto di un’offerta da parte del solito Nottingham Forest, neopromosso in Premier League dotato di disponibilità economiche importanti e pronto a fare ancora la “spesa” in casa Atalanta.

Nelle ultime ore il pessimismo è cresciuto, soprattutto in seguito ad un post su Instagram della moglie del trequartista ucraino, Roksana, che in pratica conferma l’addio a Bergamo con parole come “questo è inaspettato per noi come per voi” e “Bergamo è casa nostra, ma la vita del calcio è troppo difficile”. Un altra partenza che potrebbe mettere ulteriormente di cattivo umore Gian Piero Gasperini, a meno che non ci sia già pronto un piano per sostituire Malinovskyi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE