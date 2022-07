Calciomercato Benevento, doppio colpo con Koutsoupias e Karic

07-07-2022 15:30

Si alza il volume anche nel mercato di Serie B, in una stagione in cui sono numerose le grandi piazze che affrontano la serie cadetta con l’obiettivo Serie A. Una di queste è senza dubbio il Benevento, che ha piazzato due colpi a centrocampo: arrivano in giallorosso Nermin Karic e Ilias Koutsoupias, entrambi dalla Virtus Entella. Il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito con obbligo di riscatto.

Ma non è finita, le Streghe per il loro calciomercato puntano anche al Sudamerica: si tratta per il trequartista classe 2000 Tomas Pozzo dell’Independiente, che sarebbe la ciliegina sulla torta per completare il reparto con la sua fantasia.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE