Calciomercato Benevento: se Lapadula va a Cagliari, c'è già il sostituto

03-07-2022 07:00

Trattative che si intensificano nella parta alta del campionato cadetto, dove saranno molte le pretendenti alla Serie A. Una di queste è il Benevento, che sta trattando la cessione al Cagliari di Gianluca Lapadula, attaccante protagonista anche nella massima serie con la maglia delle Streghe che sta per passare ai sardi. L’ultimo ostacolo è l’ingaggio alto del giocatore (1,5 milioni a stagione), che il Cagliari vorrebbe portare più vicino al milione di euro per chiudere l’affare.

I campani intanto si sono già mossi per il sostituto, che dovrebbe essere l’esperto Alfredo Donnarumma: di proprietà del Brescia, nell’ultima stagione in prestito alla Ternana (14 reti per lui), Donnarumma rappresenta una sicurezza per la Serie B e confermerebbe le ambizioni di alta classifica del Benevento.

