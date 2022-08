Calciomercato Bologna: Di Vaio vola a Genk, è fatta per Lucumì

15-08-2022 07:00

Finisce con un successo la lunga trattativa tra il Bologna e i belgi del Genk per il difensore centrale Jhon Lucumì, che nelle prossime ore sarà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Di fatto il classe 1998 sarà il sostituto di Theate, volato al Rennes per ben 22 milioni, mentre Lucumì costerà alle casse del Bologna circa 8 milioni di euro.

Nell’ultima stagione con la maglia del Genk, Lucumì ha collezionato 29 presenze con un gol tra campionato e Coppa, risultando uno dei giocatori migliori del campionato nel suo ruolo. Ora i felsinei dovranno pensare anche all’attacco, dove l’assenza di Orsolini contro la Lazio potrebbe essere un indizio di un’eventuale cessione.

