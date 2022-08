Calciomercato Bologna: il rinforzo in difesa è Posch dall'Hoffenheim

31-08-2022 07:00

Non si è fermata a a Jhon Lucumì dal Genk la campagna di rafforzamento della difesa del Bologna, che in queste ore ha accolto in Italia il difensore austriaco Stefan Posch. Classe 1997, il giocatore vanta 16 presenze e 1 gol con la Nazionale austriaca e 28 presenze nell’ultima stagione di Bundesliga e darà al tecnico Sinisa Mihajlovic una scelta in più da aggiungere a Soumaoro, Bonifazi, Medel e lo stesso Lucumì.

In uscita invece non dovrebbero esserci particolari sorprese per i felsinei: si è infatti raffreddata la trattativa con l’Espanyol per Riccardo Orsolini, mentre si registra un tentativo in extremis del Torino per Musa Barrow. La sensazione è che il Bologna rifiuti l’offerta, come aveva già fatto qualche settimana fa proprio con il Torino che chiedeva lo stesso Orsolini.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE