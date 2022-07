Calciomercato Bologna: i nomi per sostituire Theate e per l'attacco

30-07-2022 14:50

Dopo la cessione decisamente fruttuosa di Arthur Theate ai francesi del Rennes, il Bologna si guarda attorno per trovare un degno sostituto. I due nomi in pole position sono quelli del colombiano Jhon Lucumì, classe ’98’ del Genk trattato anche dal Torino, e Attila Szalai, 1998 in forza ai turchi del Fenerbahce. Più defilati Perr Schuurs dell’Ajax, anche qui con la concorrenza del Toro, e Malick Thiaw dello Shalke 04.

Nel frattempo prosegue anche la ricerca di un vice Arnautovic, soprattutto nelle ore in cui è arrivata l’offerta del Torino per Orsolini: sfumato Lucca, finito all’Ajax, si punta soprattutto su Sam Lammers dell’Atalanta e su Jorgen Strand Larsen del Groningen

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE