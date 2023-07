Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Balogun, Taremi e Kessie

Qualcosa si muove nello sterminato rebus del mercato. I primi colpi sono già stati messi a segno ma la strada è ancora molto lunga. Gira tutto intorno agli attaccanti: Inter, Milan e Roma sono ancora alla ricerca della soluzione ideale. Dopo aver visto sfumare, tra un fiume di polemiche, il colpo Lukaku. In casa Inter si lavora per il sostituto e nelle ultime ore prende piede sempre con maggiore convinzione il nome di Balogun . Il Milan invece sembra concentrarsi sulla pista Taremi, mentre a centrocampo n0n molla Musah. La Juventus prova a stringere i tempi per Kessie a centrocampo .

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Kessie David

Lukaku

Holm INTER Balogun

Sommer

Morata Trubin

De Gea MILAN Chukwueze

Musah Chukwueze

Taremi Djaló

Morata NAPOLI Faraoni

Samardzic

Karlsson Ibañez

Danso ROMA Scamacca

Traoré Sabitzer

Morata

Sanches LAZIO Zielinski Politano Veerman ATALANTA Tourè De Ketelaere Holm FIORENTINA Baraldo Füllkrug Rouault

Juventus in attesa, le cessioni prima di nuovi colpi

Dopo aver ceduto in prestito alla Fiorentina il brasiliano Arthur, per il nuovo responsabile dell’area tecnica Giuntoli ci sono nuovi colpi da piazzare in uscita. Le cessioni saranno fondamentali per i bianconeri che vogliono provare a tornare competitivi con un occhio alla sostenibilità. L’obiettivo per il centrocampo resta Kessie, i bianconeri ci lavorano e sperano di ottenerlo in prestito. Mentre per l’attacco salgono le quotazioni di David, sponsorizzato anche dal nuovo arrivo Weah. Si raffredda invece la pista per l’esterno dello Spezia Holm, con la società ligure che ha fatto muro alle prime richieste bianconere.

Inter, continua la ricerca per il sostituto di Onana: si raffredda Sommer

Dopo la cessione di Onana diventata ufficiale solo nella giornata di ieri, l’Inter prova ad accelerare i tempi per arrivare al suo sostituto. Si è raffreddata la pista per il portiere svizzero Yann Sommer, la trattativa per abbassare la clausola da 6 milioni con il Bayern Monaco non ha fatto progressi. Situazione simile anche per Trubin, le richieste dello Shakhtar Donetsk continuano ad essere molto alte e i nerazzurri non sembrano intenzionati a percorrere questa strada. Prende così corpo anche la pista De Gea. Il portiere spagnolo scaricato dallo United ha un ingaggio molto alto ma sembra avere tutte le caratteristiche che piacciono a Simone Inzaghi.

Il rebus principale resta l’attacco, le voci sull’offerta araba per Lautaro Martinez non spaventano più di tanto ma bisogna fare attenzione. Al posto di Lukaku, i nerazzurri ora guardano con convinzione a Balogun. Il 22enne statunitense piace molto anche in prospettiva ma non è l’unica soluzione: sullo sfondo restano anche Morata e Wahi.

Milan, Chukwueze o Taremi: arriva il sorpasso del nigeriano

Uno slot per due: il Milan ha a disposizione solo uno spazio per un giocatore extracomunitario. Negli ultimi giorni il favorito a quel posto sembrava essere l’attaccante iraniano Mehdi Taremi, ma la situazione sembra essere cambiata con l’esterno nigeriano Samuel Chukwueze che ora sembra avere la priorità. I rossoneri sembrano ormai convinti del giocatore e stanno lavorando per abbassare le premesse del Villarreal. In casa rossonera c’è ottimismo anche per Musah, la situazione societaria del Valencia non è di quelle più tranquille e questo ha rallentato un po’ la trattativa.