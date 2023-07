Kessié, la Juventus fa sul serio: tutto dipende da Xavi, tifosi in subbuglio

Il centrocampista ex Atalanta e Milan potrebbe tornare in Serie A: in caso di esclusione dalla tournée americana del Barcellona, potrebbe dire di sì alla corte dei bianconeri

16-07-2023 20:53

Le grandi manovre sono in corso, e non soltanto per l’attacco. Probabilmente è dall’addio di Pjanic e Khedira che il centrocampo della Juventus rappresenta un problema di difficile risoluzione: l’approdo di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita non ha certo aiutato, in questo senso. Ed è per questo che Cristiano Giuntoli sta lavorando alacremente.

Juve-Kessie, settimana decisiva

Il nome che sta circolando con maggiore insistenza nelle ultime ore è quello di Franck Kessié, ex centrocampista di Atalanta e Milan ed attualmente ai margini del progetto del Barcellona. Il 26enne ivoriano non è esattamente un titolarissimo, per Xavi: 18 presenze ed un gol in Liga, un feeling tecnico mai sbocciato del tutto. Il giocatore vorrebbe provare a ritagliarsi ancora uno spazio nel club blaugrana, ed in questo senso la giornata di martedì sarà decisiva: martedì Kessie dovrà tornare ad allenarsi agli ordini del suo allenatore. E quello potrebbe essere anche il giorno in cui parlerà con tecnico e dirigenza: mercoledì verranno poi diramate le convocazioni per la tournée americana, e se il nome di Kessie non dovesse figurare tra quelli in partenza, il segnale sarebbe inequivocabile.

Kessié: il nodo ingaggio e la formula

A questo punto entrerebbe in scena la Juventus: i bianconeri sanno benissimo che il Barcellona (con cui ci sono ottimi rapporti) potrebbe anche accettare l’ipotesi di una cessione in prestito a condizione che l’ingaggio di Kessie, 6.5 milioni di euro netti più bonus, sia tutto a carico dei bianconeri. Il cartellino del giocatore è valutato intorno ai 25 milioni, e i bianconeri non sarebbero intenzionati a spendere quella cifra in un’unica soluzione. I blaugrana vorrebbero cederlo a titolo definitivo, o con un prestito con riscatto obbligatorio. La Juve invece potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto attorno ai 15 milioni. Il tutto al netto di eventuali altre offerte per il giocatore, che non ha mai fatto mister di ambire alla Premier League.

Juve, bisogna sfoltire la rosa

Sono due i problemi principali che la Juventus deve affrontare per portare a termine questa trattativa. Il primo è al suo interno: bisogna infatti capire quale sarà il destino di Paul Pogba, se accetterà la corposa offerta dall’Arabia Saudita. E inoltre bisogna ancora piazzare gli esuberi di centrocampo, Mckennie, Zakaria ed Arthur. I tre sembrano prossimi ad essere ceduti a titolo definitivo: i primi due in Inghilterra, il brasiliano sembra invece destinato alla Fiorentina. Kessié era già stato vicino ad un ritorno in Italia, a gennaio era stato accostato con forza all’Inter, nell’ambito di uno scambio con Marcelo Brozovic, adesso approdato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ma, poi, la trattativa non è andati avanti e i due giocatori sono rimasti nelle rispettive squadre.

Juve-Kessie, i tifosi aprono all’idea

Sono però previsti dei contatti nei prossimi giorni tra le due società, per discutere dell’operazione. Ai tifosi il nome di Kessie non dispiacerebbe affatto, come testimonia Daniele: “Un mistero, malgrado abbia giocato poco per scelta di Xavi, ha spesso fatto la differenza, e malgrado ciò, e’ considerato comunque marginale”. Intervengono anche tifosi del Milan come Frank: “Io lo riprenderei al Milan”. Mentre Giacomo ha le idee chiare: “Beh, su Kessie metterei la firma anche domani, no il paracarro Belga ex nerazzurro”. E Raffaele usa l’ironia: “scambio alla pari con Alex Sandro (che piaceva al Barcellona) e vai”. Sebastian azzarda: “Con kessie e Lukaku e senza coppe una juve da scudetto”. Chester analizza: “A Xavi non piace, in Italia ha dimostrato invece di essere un valido giocatore“. Mentre Gennaro è sicuro: “Da firmare subito”.