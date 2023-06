Barcellona: Kessie dà l'ok alla cessione

Ora i blaugrana cercano acquirenti in Premier League sperando di ricavare almeno 35 milioni dall'addio dell'ex Milan

07-06-2023 12:22

Franck Kessie ha dato l’ok alla cessione: ora il Barcellona cerca acquirenti per l’ex centrocampista del Milan. Decisivo è stato un colloquio con l’allenatore Xavi che gli ha spiegato i problemi che avrebbero portato il club catalano a prendere questa decisione.

Ora la società blaugrana va a caccia di un acquirente che sia disposto a spendere 35 milioni di euro per l’ivoriano. Sarebbe una notevole plusvalenza, considerato che Kessie era arrivato l’estate scorsa a parametro zero dai rossoneri. A quanto pare, si punta in particolare la Premier League, con Liverpool e Tottenham che sarebbero interessate, ma anche l’Inter potrebbe fare un tentativo.