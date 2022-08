Calciomercato Cagliari: i sardi calano il tris, preso anche Barreca

14-08-2022 07:30

Non due ma tre acquisti in una settimana per il Cagliari, che dopo una prima parte di mercato dedicata più alle cessioni pesanti come nel caso di Joao Pedro, ora si è scatenato in entrata. Dopo l’attaccante Vincenzo Millico dal Torino e il difensore Alberto Dossena dall’Avellino, adesso è il turno di Antonio Barreca che sta per arrivare dal Monaco. Si tratta di un “cavallo di ritorno”, visto che l’ex granata era già stato a Cagliari nella stagione 2015/2016.

In uscita invece c’è ancora da sistemare un big come Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del 1995 che per ora è ancora a libro paga dei sardi. Per lui si è registrato qualche tempo fa l’interesse del Napoli, che poi non ha chiuso il giocatore avendo altre priorità come Giacomo Raspadori e l’uscita di Fabian Ruiz, e successivamente un sondaggio del Watford. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.

