06-01-2023 11:02

Nella Juventus dei giovani che la società bianconera ha in mente la casella di terzino destro potrebbe essere ricoperta da Ivan Fresneda, 18enne talento del Valladolid e delle nazionali giovanili della Spagna: scopriamo chi è.

Juventus su Fresneda, baby talento del Valladolid

Ivan Fresneda Corraliza, classe 2004 nato a Madrid, ha impiegato appena 7 apparizioni nella Liga per far innamorare di sé mezza Europa. Parliamo di un giovanissimo terzino che sembra il prototipo perfetto di quella che la scuola spagnola, un giocatore dunque che si fa apprezzare soprattutto con la palla tra i piedi, in fase di impostazione e spinta, e che brilla soprattutto in personalità.

Fresneda, inoltre, ha un fisico già imponente per la sua età, destinato ad essere ulteriormente potenziato: di fatto, questo giovane talento del Valladolid ha già mostrato di avere tutto il potenziale per poter affermarsi nel grande calcio.

Juventus: Fresneda e l’esordio nella Liga

La sapienza tecnica e la personalità di Fresneda si devono in gran parte al fatto di essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, per poi passare per un paio d’anni a quello del Leganés. A 16 anni l’approdo al Valladolid, la società in questo momento più importante per la carriera di Fresneda. Nella scorsa stagione, infatti, il club presieduto dal Fenomeno Ronaldo Nazario da Lima ha lanciato il giovane terzino in prima squadra, facendolo debuttare sia in Copa del Rey che nella Liga 2.

Ottenuta la promozione, in questa stagione il Valladolid ha confermato Fresneda nei suoi ranghi e Fresneda ha così potuto affacciarsi nella Liga: partito come riserva, ha conquistato il posto da titolare alla 5a giornata nella partita persa in casa del Girona e poi non l’ha più abbandonato, pur saltando qualche gara per infortunio. E lo scorso 30 dicembre si è anche tolto la soddisfazione di affrontare proprio il Real Madrid, vittorioso a Valladolid per 2-0.

Juventus: la clausola rescissoria di Fresneda

Membro delle nazionali giovanili spagnole – ha giocato con U18 e U19 – Fresneda ha così impressionato da aver attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei. Una garanzia delle sue qualità è data dal fatto che piace soprattutto al Borussia Dortmund, una società che raramente sbaglia investimenti quando si tratta di giovani talenti.

Ma Fresneda è seguito anche dal Newcastle, oltre che dalla Juventus, a cui potrebbe far comodo avere un terzino tanto abile palla al piede. Il problema, per i bianconeri, è che il giovane difensore è vincolato al Valladolid da un contratto con scadenza nel 2025 e, soprattutto, protetto da una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Per prenderlo, dunque, i bianconeri dovranno fare un grosso sacrificio.

