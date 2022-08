Calciomercato, ci siamo: il Galatasary annuncia Mertens e Torreira

06-08-2022 19:12

Tramite il profilo ufficiale Twitter, il Galatasaray ha (praticamente) annunciato l’arrivo già nella serata di oggi, sabato 6 agosto, di Dries Mertens e Lucas Torreira.

La società ha pubblicato un video dove si vedono impostate le ore di Milano, Bruxelles e infine Instambul. Non solo. Le immagini scorrono e vengono anche impostate due sveglia dell’iPhone: la prima alle 20:45 e la seconda alle 23:45.

A quanto si era appreso nei giorni scorsi, il club turco avrebbe proposto a Mertens un ingaggio da quattro milioni all’anno più bonus con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Nell’offerta ci sarebbero anche casa, autista e 30 voli per Napoli e Bruxelles. Per l’uruguaiano, ex Sampdoria e Fiorentina, pronto invece un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2025 con opzione per un’ulteriore stagione. All’Arsenal – proprietario del cartellino – andranno circa 6 milioni di euro.

