Calciomercato Cremonese: dopo Aiwu, ecco Escalante e il colpo Dessers

Sale di colpi il mercato della Cremonese, che proprio a ridosso della Coppa Italia e della prima di campionato sta per piazzare un tris di colpi (uno per reparto). Il primo è già ufficiale, si tratta di Emanuel Aiwu, difensore austriaco di origini nigeriane classe 2000. A seguire si lavora per chiudere Gonzalo Escalante dalla Lazio, centrocampista esperto con i suoi 29 anni e pronto a dare solidità alla linea mediana del tecnico Massimiliano Alvini.

Infine il colpo più atteso, cioè colui che dovrebbe far Sare il salto di qualità al reparto offensivo della neopromossa: Cyriel Dessers, attaccante classe 1994 del Genk e della Nazionale nigeriana che dovrebbe arrivare oggi in città per sostenere le visite mediche per la gioia dei tifosi grigiorossi.

