Calciomercato Cremonese: tris di acquisti e una cessione in arrivo

12-08-2022 23:05

Tris di ufficialità per la Cremonese, neopromossa che sta chiudendo in crescendo il suo mercato. Il colpo principale è Cyriel Dessers, bomber che arriva dal Genk per fare il salto di qualità in attacco, che ha seguito di poche ore l’annuncio di Luka Lochoshvili, difensore georgiano del 1998 che arriva a Cremona dal Wolfsberger formazione che milita nel campionato austriaco (come anche Emanuel Aiwu, altro acquisto estivo per la difesa).

L’ultimo arrivato invece è il portiere Gianluca Saro, nato nel 2000 e appena acquistato a titolo definitivo dal Crotone per fare da secondo a Ionut Radu. In uscita invece c’è l’attaccante Samuel Di Carmine, attaccante classe 1988 esperto del campionato cadetto che in queste ore sta trattando con Venezia e Perugia.