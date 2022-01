Calciomercato, delusione Milan: sfuma l'attaccante

07-01-2022 14:10

Addio all’obiettivo per rinforzare l’attacco. Randal Kolo Mouani avrebbe infatti scelto di proseguire la sua carriera in Bundesliga, firmando per cinque anni con l’ Eintracht Francoforte , rifiutando il corteggiamento del Milan . Il giocatore, classe ’98, è in scadenza di contratto con il Nantes . I tedeschi hanno messo sul piatto offerte particolarmente appetitose per assicurarsi la punta che chiuderà la stagione in Ligue 1 per poi volare in Germania.

Chi è Kolo Mouani, cercato anche in estate dal Milan

Kolo Mouani ha origini franco-congolesi ed è nato a Bondy nel dicembre del 1998. Cresciuto nelle giovanili del Nantes , si è imposto presto come uno dei titolarissimi. Nell’ultima stagione si è fatto notare particolarmente, tanto che il Milan lo aveva cercato pure l’estate scorsa: per lui 40 presenze, 10 gol e 9 assist.

Alto 187 centimetri, particolarmente bravo nei duelli aerei. È un destro e gioca prevalentemente prima punta, ma sa muoversi anche come esterno d’estro d’attacco. È molto veloce palla al piede. Nel passato del francese ci sono anche due provini non superati con due club italiani: Cremonese e Vicenza .

Kolo Mouani, alle Olimpiadi con il giocatore del Milan Kalulu

L’estate scorsa Kolo Mouani ha disputato le Olimpiadi con la Francia e come compagno c’era Pierre Kalulu , giocatore del Milan che si sta imponendo grazie a prestazioni sempre più importanti. Mouani era insomma da tempo sulla lista di Maldini e Massara , ma il Milan alla fine non ha affondato il colpo come avrebbe dovuto.

Milan, senza Kolo Mouani, resta Pellegri

A questo punto cambia lo scenario per l’attacco del Milan . Sfumando Kolo Mouani , infatti, è sempre più probabile che non si muova Pietro Pellegri , che aveva diverse richieste e che sarebbe potuto partire in prestito a pochi mesi dal suo approdo a Milanello.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT