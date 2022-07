Calciomercato: Di Francesco al Lecce

31-07-2022 15:00

Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto di Federico Di Francesco, attaccante classe 1994 figlio di Eusebio. Il calciatore, ex Bologna e Sassuolo, in scadenza di contratto con la Spal nel 2023 e che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia dell’Empoli, ha firmato un contratto triennale. Nella serata di oggi è previsto il suo arrivo a Lecce e per domattina le visite mediche. Saluta invece il club salentino dopo tre stagioni il centrocampista sloveno Zan Majer, ceduto a titolo definitivo alla Reggina.

