07-08-2022 17:00

Non si ferma il mercato dell’Empoli, soprattutto in tema di attaccanti. Una vera raffica di acquisti per i toscani, che avranno in rosa cinque punte tutte nuove rispetto alla rosa della scorsa stagione. Dopo Nicolò Cambiaghi e Sam Lammers, che seguono gli arrivi di Mattia Destro e di Martin Satriano dall’Inter, stavolta la società del presidente Fabrizio Corsi come da tradizione si è mossa per un giovane di talento.

Il nome è quello di Herculano Nabian, attaccante portoghese nato nel 2004 arrivato ufficialmente ieri in Toscana dal Vitoria Sport Clube in prestito con diritto di riscatto. Nel giro di tutte le nazionali portoghesi, dalla Under 15 all’Under 19, il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria Guimaraes. Infine un’occhiata al mercato in uscita: da tenere d’occhio il futuro di Fabiano Parisi, che potrebbe ancora interessare all’Atalanta dopo il doppio affare concluso per Cambiaghi e Lammers.