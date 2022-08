Calciomercato Empoli: è fatta per Cambiaghi, ora tutto su Lammers

04-08-2022 22:48

Frequentazioni assidue tra la dirigenza dell’Empoli e quella dell’Atalanta, con ben tre giocatori in ballo tra i due club. Il primo è un affare fatto: si tratta di Nicolò Cambiaghi, giovane attaccante classe 2000 che lo scorso anno ha giocato in Serie B con la maglia del Pordenone totalizzando 36 presenze e 7 reti.

Nel frattempo però i toscani vorrebbero anche Sam Lammers, centravanti olandese richiesto anche da Bologna e Salernitana, mentre l’Atalanta vorrebbe mettere le mani sull’esterno sinistro Fabiano Parisi. L’Empoli però non vuole cedere l’esterno, almeno per il momento: chissà se proprio Lammers può essere la chiave per sbloccare l’affare.