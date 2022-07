Calciomercato Empoli, ufficiale l'arrivo di Marin dal Cagliari

05-07-2022 18:19

Colpo a centrocampo per l’Empoli, che si rinforza portando a casa un giocatore solido e con esperienza di Serei A nel bagaglio come Razvan Marin. Il centrocampista, centrale o anche mezz’ala, lascia il Cagliari dopo l’amara retrocessione dopo aver collezionato in Sardegna 73 presenze in due stagione con 3 gol e 11 assist all’attivo.

Il giocatore rumeno classe 1996 arriva in prestito con diritto di riscatto, come confermato da una nota ufficiale del club toscano, e sarà con ogni probabilità un titolare indiscusso della mediana di mister Paolo Zanetti.

