Calciomercato Fiorentina: caccia al difensore last minute, ecco i nomi

20-08-2022 23:50

Non si sente a posto in difesa la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che in queste ore si sta muovendo per un rinforzo da piazzare al centro della difesa negli ultimi giorni di mercato. Nei giorni scorsi sono stati fatti dei tentativi a vuoto per Simon Kjaer con il Milan e per Francesco Acerbi con la Lazio, due giocatori che in questo momento (per motivi molto diversi) hanno poco spazio. Di conseguenza la Viola ha virato su giocatori meno complicati, concentrandosi in particolare su due nomi.

Il primo è italiano e viene dalla Serie B, si tratta di Andrea Cistana centrale del Brescia classe 1997 che ha già assaggiato la massima serie nella stagione 2019/2020 con 21 presenze e una rete. In alternativa si guarda al campionato francese, dove piace Wout Faes. Belga di 24 anni, Nazionale Under 21 del Belgio (con una presenza anche nella Nazionale maggiore) e che può vantare 70 presenze e 5 gol nelle ultime due stagioni.