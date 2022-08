Calciomercato Fiorentina: vicino Lo Celso, lotta con la Juve per Nhaga

07-08-2022 14:59

Ore decisive per il mercato della Fiorentina, che ruota soprattutto al nome di Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham e della Nazionale argentina che piace molto ai Viola ma anche agli spagnoli del Villareal che ha avuto il giocatore in prestito lo scorso anno. Il giocatore classe 1996 è un top player di livello internazionale, che probabilmente porterebbe alla Fiorentina quel salto di qualità in mezzo al campo che vorrebbe il tecnico Vincenzo Italiano. In questo senso probabilmente sarà decisivo il passaggio del turno in Conference League, che potrebbe spingere il club del presidente Rocco Commisso ad un sacrificio economico.

Inoltre continua a circolare in casa Viola il nome di Sherif Nhaga, giovane terzino sinistro ex Porto del 2005 che può arrivare a parametro zero. Su di lui ci sono diverse società europee di livello, in particolare spagnole e Francesco, ma soprattutto la Juventus che pare abbia gi presentato un’offerta al giocatore come fatto dalla Fiorentina.

