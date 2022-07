20-07-2022 12:05

Una trattativa che sembrava potesse spegnersi sul nascere, ma che invece potrebbe nuovamente accendersi. La Fiorentina cerca un altro colpo di qualità, per aggiungere quel pizzico di imprevedibilità che serve sulla trequarti nella formazione di Vincenzo Italiano. Dopo Jovic dal Real Madrid l’innesto di qualità potrebbe arrivare da pochi chilometri di distanza.

Dopo la super stagione dello scorso anno Nedim Bajrami potrebbe lasciare Empoli: con la casacca azzurra il calciatore albanese classe 1999 ha messo a referto 6 reti e assist in 35 presenze, rendendolo uno degli elementi di spicco dell’annata in massima serie sotto la guida di Andreazzoli. Inevitabilmente su un calciatore così si è posato l’interesse della Fiorentina, che sta provando a sondare il terreno: la società di Fabrizio Corsi vorrebbe trattenere Bajrami, ma con la giusta offerta il trequartista potrebbe lasciare il Castellani. In alternativa la Fiorentina pensa anche al centrocampista argentino del Tottenham Giovani Lo Celso.

