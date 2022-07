Calciomercato Fiorentina, si guarda in Spagna per il sostituto di Milenkovic

09-07-2022 18:30

Mentre i tifosi si entusiasmano per gli arrivi in città del nuovo portiere Pierluigi Gollini e del nuovo bomber Luka Jovic, la società del presidente Rocco Commisso guarda già avanti e si cautela sul mercato: continuano infatti le richieste per il difensore centrale Nikola Milenkovic sono molte (Juventus, Milan, Inter e non solo), e si lavora per avere pronto il suo sostituto ideale.

Il profilo giusto gioca in Spagna, è francese ed è nato nel 1996: sui tratta di Robin Le Normand, difensore centrale della Real Sociedad dove si è trasferito giovanissimo accumulando 80 presenze (e 4 gol) con la “Squadra B” prima di esordire in Liga totalizzando 105 presenze e due reti con la società di San Sebastiàn assaggiando anche le competizioni europee.

