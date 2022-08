Calciomercato Frosinone: piazzato il doppio colpo Mazzitelli-Samprisi

21-08-2022 16:48

Doppio colpo per il Frosinone, che si rinforza con due giocatori provenienti dalla Serie A confermando le sue grandi ambizioni nella corsa alla promozione. Il primo è Luca Mazzitelli, esperto centrocampista classe 1995 con un passato nella massima serie con la maglia del Sassuolo e tra i protagonisti della cavalcata promozione del Monza. Sul giocatore c’è stato un luogo tira e molla vista la forte concorrenza del Como (che aveva avuto il giocatore nella stagione 2020/2021), ma alla fine l’hanno spuntata i ciociari.

L’altro rinforzo è l’esperto Mario Sampirisi, esterno di fascia (terzino o quinto di centrocampo) sempre in arrivo dal Monza e con alle spalle una lunga serie di stagioni nel campionato cadetto con circa 150 partite. Sul fronte cessioni, restano con le valigie in mano Camillo Ciano (in trattativa con il Bari) e Piotr Parzyszek.

