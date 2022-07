Calciomercato Genoa: Caso a Frosinone, si lavora per il colpo Amallah

19-07-2022 07:45

Cerca talento ancora in Germania il Genoa, che dopo l’arrivo lo scorso anno di Amiri dal Bayern Leverkusen vorrebbe un altro centrocampista di qualità: stavolta l’obiettivo è Selim Amallah, trequartista classe 1996 che vanta 68 presenze con ben 19 reti nelle ultime tre stagioni con la maglia dello Standard Liegi oltre a 21 presenze (e 4 reti) con la Nazionale marocchina.

Nel frattempo c’è anche da registrare un movimento in uscita: la punta del ’98 Giuseppe Caso dopo la positiva esperienza al Cosenza (39 gare e 5 gol per lui in Calabria) lascia ancora il Grifone, passando a titolo definitivo per 1,1 milioni di euro al Frosinone.