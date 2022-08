Calciomercato Genoa: dopo Aramu, ecco anche il colpo Puscas

24-08-2022 07:00

Non si ferma a Mattia Aramu il calciomercato del Genoa, che vuole costruire una corazzata per tornare subito in Serie A. La dimostrazione è l’ingaggio ormai ai dettagli di George Puscas, attaccante rumeno classe 1996 ex Pisa di proprietà degli inglesi del Reading. Per lui lo scorso anno 18 presenze e 8 reti con la maglia dei toscani, e 33 presenze e 9 reti nel 2018/2019 nelle file del Palermo. Intanto procede la trattativa per l’uscita del difensore del 2000 Antonio Candela, che interessa al Venezia dopo l’operazione Aramu.

A margine il Grifone valuta altri due colpi “extra” che potrebbero arrivare nelle ultime ore di mercato, trattandosi di due giocatori di prestigio ma attualmente svincolati: il primo è Adnan Januzaj, belga che lascia la Real Sociedad dopo cinque stagioni con 132 presenze e 15 gol, il secondo è Lucas De La Vega, centrocampista brasiliano classe 2000 che non ha rinnovato con il Barcellona (era nella “Squadra B” del club catalano).

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE