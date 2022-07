20-07-2022 11:20

Un Genoa che non si accontenta dell’acquisto di Massimo Coda. La dirigenza del Grifone lavora senza sosta per portare ad Alexander Blessin una valida alternativa alla punta ex Lecce o magari il perfetto compagno di reparto per organizzare il ritorno immediato in Serie A. La trattativa è alle fasi iniziali ma c’è fiducia che possa il tutto andare in porto.

L’ultimo nome sul taccuino rossoblù è quello di Milan Pavkov, attaccante serbo classe 1994 attualmente in forza alla Stella Rossa Belgrado. Pavkov gioca per i biancorossi dalla stagione 2017/18, per un totale di 128 presenze e 50 reti tra campionato, coppa nazionale e coppe europee tra preliminari e gare dei gironi di Champions League ed Europa League. Pavkov ha già iniziato il campionato, segnando tre gol nelle prime due gare disputate: il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma il Genoa potrebbe chiudere l’acquisto versando nelle casse della Stella Rossa 2,5 milioni di euro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE