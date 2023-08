Calciomercato Genoa: Retegui, la corte a De Winter e Kouame, il record di abbonati. A Gilardino non basta

Hanno convinto i recenti acquisti - il giovanissimo attaccante su tutti - e i nomi che circolano: il popolo rossoblù ha rimarcato la sua voglia di riprendersi la storia che merita con 24 mila tessere già sottoscritte

Il colpo Retegui, l’affondo per De Winter, la voglia di riabbracciare Kouame, i movimenti in uscita: il calciomercato del Genoa comincia a entrare nel vivo ma la spinta grande arriva dalla tifoseria del Grifone che ha manifestato tutta la voglia di riprendersi quella storia da serie A che le compete di diritto sottoscrivendo oltre 24 mila abbonamenti. Si punta a sfondare il muro dei 25 mila. Alberto Gilardino, però, chiede di più alla società.

Gilardino vuole una rosa competitiva

Gilardino ha lanciato l’allarme, seppur limitato a una pura e semplice constatazione di inizio agosto:

Ci servono rinforzi, così non siamo ancora all’altezza del compito che ci verrà chiesto da un campionato tanto esigente come la Serie A. Tolti Leali, Martin, Thorsby e Retegui la rosa è la stessa dell’anno passato, ma la B non è come la serie A.

Parole arrivate in pieno calciomercato, dritte al cuore di chi deve necessariamente lavorare per rinforzare una rosa chiamata a un campionato importante, dove la parola salvezza resterà alla base di ogni discorso, ma dove la volontà del club rossoblù è di starsene da subito alla larga dalle zone calde.

A fine mercato gli affari low cost

Marco Ottolini però sa che i tempi del mercato spesso non coincidono con quelli degli allenatori: con Gilardino i contatti sono quotidiani, ma la pazienza è una virtù necessaria per una neopromossa che sa di non poter competere con certe società che viaggiano a cifre notevolmente superiori.

Il refrain è quello di sempre: più si avvicina la fine della sessione estiva e più si può pensare di acquistare a prezzi contenuti. E il Genoa, che venerdì prossimo debutterà in Coppa Italia contro il Modena, non può sfuggire a una regola non scritta che l’accomuna a molte altri club di Serie A.

Il record di abbonati

Ai tifosi però tutto questo importa relativamente: i 24.000 abbonamenti sottoscritti al 4 agosto rappresentano un record assoluto e testimoniano che la fiducia nella società guidata dal presidente Zangrillo è totale.

Il precedente primato era stato stabilito nella stagione 2009-10, quella successiva al ritorno in Europa grazie ai gol di Milito e alle giocate illuminanti di Thiago Motta, con Gasperini in panchina.

Allora furono 24.289 le tessere sottoscritte, adesso l’obiettivo dichiarato è sfondare il tetto dei 25.000 abbonamenti, come auspicato dall’amministratore delegato Andres Blazquez.

Il colpo Retegui, l’affondo per De Winter

Il credito accordato grazie al ritorno in Serie A è pressoché incondizionato: il colpo Retegui ha contribuito a generare ulteriore entusiasmo, e adesso l’obiettivo dichiarato a inizio estate dal club è decisamente a portata di mano.

Magari con altri colpi di mercato la vendita potrebbe subire un’ulteriore impennata. Il primo obiettivo a portata di mano riguarda la difesa: Koni De Winter, classe 2002, di ritorno da una stagione in prestito all’Empoli condizionata da un brutto infortunio, è il tassello che Gilardino ha richiesto per completare la batteria dei jolly di difesa (il belga è un centrale, ma può giocare anche sulla fascia).

La Juve ha chiesto 10 milioni, che non sono pochi ma che in qualche modo potrebbero essere limati con l’inserimento di alcune clausole. b inizialmente sembrava perplesso all’idea di salutare nuovamente Vinovo, ma senza gli impegni europei per la Juve quella alle porte sarà un’annata particolare, con la rosa che giocoforza verrà ristretta per via dei minori impegni da affrontare.

Il giocatore s’è preso qualche ora prima di dare una risposta, ma a Genova sono convinti che la fumata bianca sia imminente.

Torna a casa Christian

Di rinforzi Gilardino ne chiede però anche per l’attacco, dove è tornato d’attualità il nome di Christian Kouame. L’ivoriano conosce bene l’ambiente rossoblù, società nella quale si mise in mostra e dalla quale spiccò il volo nel gennaio del 2020, accettando la corte della Fiorentina.

A Firenze però le cose non hanno funzionato sempre come nelle migliori intenzioni: l’ultima stagione ha visto Kouame faticare per trovare spazio e continuità, con 37 gare giocate (ma molte da subentrato) e appena 5 reti realizzate.

Ecco allora che il Genoa potrebbe accoglierlo nuovamente e rilanciarlo, con Gilardino (che di attaccanti se ne intende, essendo stato lui stesso uno dei bomber più prolifici della Serie A a cavallo del nuovo millennio) che avrebbe già espresso il suo gradimento ad averlo in rosa. La Fiorentina però non ha ancora deciso se cederlo: Italiano vorrebbe tenerlo, ma la volontà del giocatore (che piace anche al Nizza) sarà probabilmente decisiva per determinare l’evoluzione o meno della trattativa.

Il mercato in uscita

Kelvin Yeboah è ufficialmente sul mercato, con diverse pretendenti soprattutto in Francia (Lille e Tolosa su tutte) pronte a strapparlo alla concorrenza di altri club italiani (in B ci sono diversi estimatori).

Gilardino ha già dato l’ok a cedere la punta, che dunque attende solo di capire quale sarà la sua destinazione.

Luca Lipani è vicinissimo al Sassuolo, pronto a rilevarne l’intero cartellino: l’annuncio sembrava già prossimo ad essere fatto nella giornata di sabato, ma verrà rimandato a inizio settimana (l’operazione è comunque già stata fatta e non ci sono motivi per ritenere che possa saltare).